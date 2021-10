"Je suis déjà heureuse de mon parcours", a déclaré Salomé Dessaint. Seul regret pour la Rouennaise, qui avait déjà tenté sa chance l'année dernière : "On ne sait pas trop pourquoi on n'est pas retenue". Salomé Dessaint va devoir vite tourner la page d'Elite Model Look. Dans quelques jours, la rentrée en Terminale Scientifique se profile. Et elle l'assure : "Ma non sélection ne va pas gâcher ma rentrée !"