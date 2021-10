La réaction de Vincent Véron à la nomination du nouveau gouvernement

Dans un communiqué, Vincent Véron explique : "Je me réjouis de la clarification rapide effectuée par les chefs de l'exécutif, Président et Premier Ministre, qui ont souhaité apporter une ligne politique claire au gouvernement axée sur le rétablissement des Finances Publiques, la réduction du coût du travail, un choc de simplification, la création de filières industrielles d'avenir. Tout ceci afin de retrouver la croissance ».

Selon Vincent Véron : « cette politique portera ses fruits même si on ne peut exiger qu'en deux ans nous ne résolvions tous les problèmes accumulés depuis 20 ans. L'impatience est réelle dans notre société de l'immédiat et du zapping. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne, ni de la droite qui a creusé les déficits de 600 milliards, ni du FN qui nous plongerait dans la faillite en sortant de l'euro et en fermant les frontières ».