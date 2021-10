Le rodéo s'invite au festival de la terre et de la ruralité 2014

Stefano Baldon est l'un des meilleurs cow-boys de la planète. Il a participé aux plus grands rodéos du monde et remporté les titres les plus prestigieux.

Un vrai ranch dans l'Orne

Depuis quelques années, Stefano Baldon a ccréé un ranch, le 4S Ranch, à Glos-la-Ferrière, près de l'Aigle dans l'Orne. Une structure unique dans la moitié nord de la France. Il y élève des taureaux de compétition pour le rodéo. L'un de ses taureaux, Corsica, a encore reçu la distinction la plus prestigieuse d'Europe, le Best Bucking Bull Equiblues. Avec son épouse, Sandrine Guidetti, il a également monté une école de rodéo.

Un spectacle exceptionnel au festival de la terre

Pour la première fois, le cow-boy de l'Orne, viendra avec ses taureaux et ses élèves au festival de la terre et de la ruralité à Quettreville-sur-Sienne dans la Manche, le dimanche 31 août. Frissons en perspectives.

C'est en allant voir un spectacle de rodéo que Stefano Baldon a décidé de devenir... cow-boy.

Une passion dévorante qui passe obligatoirement par l'amour des... taureaux.

Les qualités d'un bon cow-boy sont résumés par Stefano Baldon.