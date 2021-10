Mathilde est de retour ! (photos et vidéo)

Dès le milieu de la matinée, les habitants se sont pressés sur le Pont Mathilde new look et devant un écran géant retraçant l'histoire de la reconstruction du pont. Un orchestre, Orphéon Piston, s'est chargé d'animer le début d'une journée mémorable. Peu après 11h, tous les officiels ont défilé sur l'estrade pour remercier les acteurs de ce chantier spectaculaire ainsi que la patience des habitants.

"Un phénix qui renaît de ses cendres"

En présence de l'ex ministre Valérie Fourneyron, du député Guillaume Bachelay et de bien d'autres personnalités politiques, le président du Département Nicolas Rouly, qui a supervisé le chantier, voit dans le Pont Mathilde un "phénix qui renaît de ses cendres", tout en espérant que cette "épopée reste unique".

Frédéric Sanchez, président de Métropole Rouen Normandie, s'est plu à rappeler que "ce qui ne nous abat pas nous fait grandir". Il a insisté, en écho au maire Yvon Robert, sur la nécessité de développer les transports en commun : "Notre qualité de vie ne passera plus par le tout-voitures".

C'est Nicolas Mayer-Rossignol, président du Conseil régional, qui a eu le mot de la fin, citant évidemment Jacques Brel et sa célèbre chanson Mathilde : "Mon cœur, arrête de répéter qu´elle est plus belle qu´avant l´été, la Mathilde qui est revenue", déclenchant les rires et les applaudissement des quelques centaines de personnes rassemblées.

Jusqu'à 15 h, le pont Mathilde est rendu aux piétons qui peuvent arpenter son tablier à loisir. Des animations sont organisées avec notamment la musique de l'orchestre Orphéon Piston.