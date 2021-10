Finale nationale des raids multisports de nature en Suisse Normande

Durant 2 jours, 75 équipes de 3 personnes vont s'affronter pour le titre de champions de France de Raids multisports. Course à pied, VTT, roller et canoë-kayak seront au programme de ce parcours de 220 km sur 6000m de dénivelé!

Un parcours légérement plus "light" sera proposée aux équipes non qualifiés pour la compétition qui veulent tenter le challenge. Il faut s'inscrire rapidement en allant sur suissenormandeleraid.jeblog.fr

Le public est invité à soutenir les athlètes au départ samedi matin au chateau Guillaume le conquérant à Falaise. Ils partiront en course d'orientation à 10h. Retrouvez les aussi à l'arrivée à Thury-Harcourt sur la place du général de Gaulle , entre 12h et 13h30 pour les plus rapides.

Retrouvez toutes les infos sur http://suissenormandeleraid.jeblog.fr

Ecoutez Arnaud Huët, organisateur de la finale, nous présenter ces 2 jours intenses: