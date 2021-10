Cherbourg : c'est quoi ce panneau ?

Ils ont fleuri aux feux de signalisation depuis le début du mois d'août : quai Alexandre III, près des Eléis, à Octeville, quai Lawton Collins, avenue de Cessart... A certains carrefours cherbourgeois, les cyclistes sont désormais autorisés à franchir le feu au rouge, à condition de céder le passage à tout véhicule qui lui, aurait le feu vert.

"On appelle cela des "tourne-à-droite" explique Laurent Herbert, président de l'association Vélorution à Cherbourg. C'est un concept qui est autorisé depuis 2012, et qui a été testé dans plusieurs grandes villes comme à Strasbourg ou Nantes. On dénombre très peu d'accidents dus à ces panneaux".

Ces panneaux ont été installés par la Ville, en concertation avec l'association, qui promeut les déplacements doux. Pour Serge Berthenet, responsable de l'auto-école Permis B à Cherbourg, ces "tourne à droite" ne sont pas clairs. "Sur vingt élèves en leçon de code, un seul a su dire à quoi correspondait ce panneau. A Caen, un texte accompagne le cedez-le-passage pour bien rappeler qu'il ne donne pas la priorité". Le moniteur regrette que les cyclistes obtiennent de plus en plus de libertés :

Pour Laurent Herbert, au contraire, "ces panneaux permettent de distinguer les carrefours où il y a une bonne visibilité des carrefours plus dangereux". De plus, dans certaines situations, il est plus sécurisant que le vélo puisse démarrer avant les voitures ou poids-lourds :

Vélorution aimerait désormais voir ces panneaux se démocratiser dans les autres communes de la CUC. Serge Berthenet, lui, espère que des indications plus claires pourront être apposées en-dessous des "tourne à droite", à l'image de ce qui a été fait à Caen.