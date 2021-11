Découvrez le nouveau clip de Shakira: Loca !

Vous avez découvert le nouveau hit de Shakira sur Tendance Ouest dans "Le Nouveau Hit du jour" à 16h25.

Découvrez maintenant le clip "Loca" 1er extrait du nouvel album de Shakira "The Sun Comes Out" qui doit sortir le 19 octobre.

Shakira est actuellement en tournée mondiale, elle sera en France dans quelques semaines, à Lyon le 16 novembre, Montpellier le 26 novembre, à Amnéville le 5 décembre et le 6 décembre à Paris - Bercy.

Shakira va réchauffer notre hiver et ça commence dès maintenant avec ce clip tourné à Barcelone !