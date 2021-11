SM Caen: Demain soir Valenciennes - Caen

Valenciennes est un club mythique du football français. Pas pour ses performances sportives il faut bien le dire mais plutôt pour le scandale le plus retentissant au sein de la famille du ballon rond hexagonale.

La fameuse affaire Olympique de Marseille - Valenciennes de 1993. Outre cela Valenciennes n'est ce que l'on appellerai un des cadors du championnat et pour cause, le club n'a en tout et pour comme palmarès que deux titres de champion de France de ligue 2 en 97 ans d'histoire.

Pourtant un grand nombre de bons voir de très bons joueurs sont passés dans l'effectif nordiste à l'image de Roger Milla, Jean Pierre Papin ou encore Steeve Savidan, joueur que connait bien le stade Malherbe de Caen pour avoir été le chercher lorsqu'il évoluait à Valenciennes.

Un palmarès que les valenciennois ne sont d'ailleurs pas parti pour enrichir au vu de leur début de saison plutôt décevant ponctué par une seule victoire certes contre le champion sortant Marseille mais qui reste pour l'instant la seule. Valencinnes est donc à la 17ème place de la ligue 1.

Pourtant, il faudra se méfier de cet adversaire capable ponctuellement de belles performances avec dans ses rangs des joueurs avec un potentiel intéressant. Et puis on gardera un ½il tout particulier sur un ancien de la maison Malherbe, le milieu de terrain défensif Rémi Gomis.