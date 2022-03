Gagnez vos places pour le grand moto cross de Gorges

Dimanche 31 août, les meilleurs pilotes français de moto cross, dont Nicolas Aubin, plusieurs fois champion de France et son frère Arnaud Vice Champion de France 2014, ont rendez-vous à Gorges entre Périers et Saint-Jores pour disputer une épreuve nationale et une épreuve des championnats de France jeunes.

Tendance Ouest vous fait gagner vos places pour deux personnes à partir de ce lundi. Pour participer, il suffit d'appeler notre standard au 02.33.05.32.30 dès que l'animateur vous y invite à l'antenne.

Bonne chance à toutes et à tous.