C'est la Fête du vent au village Oxylane à Mondeville

Pendant toute une après midi, il sera possible aux enfants comme aux adultes de tester le matériel des sports du vent dans un même lieu: le village oxylane de mondeville. Des dizaines d'associations et de clubs vous prodigueront leurs conseils pour des initiations gratuites.

Vous pourrez aussi découvrir le disc golf et l'ultimate. Sur place, et à ne pas manque: un avion, un simulateur de vol et un planeur tous accessibles au public. Météo France se déplacera pour nous apprendre comment fonctionne le vent et comment prédire le temps du lendemain.

Venez tous samedi au village oxylane de Mondeville de 14h à 18h.

