La population de ces communes est donc invitée à ne pas consommer l'eau du robinet à moins de l'avoir fait boullir au préalable.

Les communes concernées en totalité sont : Ancourteville sur Héricourt, Beuzeville La Guérard, Cleuville, Normanville, Ourville en Caux, Riville, Sommesnil et Thiouville et les communes concernées en partie sont Grainville la Teinturière (hameau du val au loup, Le Hanouard (partie), Héricourt en caux (bas service) et Oherville (sauf le hameau d’Auffay).