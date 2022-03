Ils s'appellent Minos de Petra, qualao des Mers, cadeau du Roi, Oregon de la Vigne, Matelot du Grand Val, Makara de Montiege... ces six montures de rêve, grands champions et chevaux exceptionnels se préparent aux Jeux équestres mondiaux dans la Manche avec leurs cavaliers respectifs : Pascal Leroy, Maxime Livio, cédric Lyard, Denis Mesples, Jean Teulère et rodolphe Scherer.

Fidélité à Saint-Martin-de-Bréhal

Depuis plus de 20 ans, l'équipe de France termine ses phases de préparation des grandes épreuves à l'écurie Francis Gamichon de Saint-Martin-de-Bréhal. Une écurie posée sur les dunes et voisine de l'hyppodrome, ce qui permet aux staff et aux cavaliers de travailler les 3 disciplines du concours complet : le cross, le dressage et le saut d'obstacles.

Les bienfaits de la mer et du travail dans le sable sont l'une des raisons du choix de la Manche. Le célèbre sélectionneur et entraineur national Thierry Touzaint s'explique.

Jeux équestres, l'équipe de France de complet se prépare dans la Manche Impossible de lire le son.

Thierry Touzaint, sélectionneur et entraîneur national - Tendance Ouest-JBB

L'équipe de France aura face à elle des nations très fortes en complet comme l'Allemagne, actuellement très en forme, le Nouvelle Zélande, l'Angleterre ou l'Australie, mais l'objectif est de ramener une médaille.

Jeux équestres, l'équipe de France de complet se prépare dans la Manche Impossible de lire le son.

L'organisation des Jeux équestre mondiaux en France ajoute une pression, mais aussi un anthousiasme à l'équipe de France.

Jeux équestres, l'équipe de France de complet se prépare dans la Manche Impossible de lire le son.

Maxime Livio et Qualao des Mers - Tendance Ouest-JBB

Pascal Leroy et Minos de Petra - Tendance Ouest-JBB

Denis Mesples et Oregon de la Vigne - Tendance Ouest-JBB

Cédric Lyard et Cadeau du Roi - Tendance Ouest-JBB

Rodolphe Scherer et Makara de Montiege - Tendance Ouest-JBB

Jean Teulère et Matelot du Grand Val - Tendance Ouest-JBB