Idées sorties Normandie 1er octobre

Ce soir concert des Blérots de Ravel à St Martin de Bréhal dans la cadre du « concert du mois » en partenariat avec Tendance Ouest.

Scène ouverte à Granville, au « Bon accueil » rue St Paul

L'événement du week-end c'est le concert rock Tribute III demain soir dès 19h00 au Zénith 4 groupes joueront le meilleur d'AC-DC, de Scorpion, de Joe Satriani et Queen avec les covers des groupes Riff/Raff, The Zoo, Satch Boogers et CoverQueen. Sur l'Esplanade du Zénith, venez découvrir le Gibson Tour Bus qui vous permettra de gagner de nombreux cadeaux dont 3 guitares électriques !

Demain soir au Cargö, des apprentis sorciers de la musique se produisent dans la Grande Salle, avec les groupes High Tone et Sound Aka pour une soirée dub. Pour cette soirée la Ville de Caen, propose son opération 1 place achetée = 1 place offerte sur présentation de la carte étudiant à la billetterie du Cargö.

Soirée électro samedi soir au Normandy à St Lô avec 3 groupes dès 20h30 avec en tête d'affiche, HILIGHT TRIBE qui se produit avec une trentaine d'instruments etniques et sans machine, Manatte assure la première partie avant de terminer la soirée vers 00h30 au son d'un mix électro. Vos accès à remporter tout de suite en composant le 0 892 23 73 38.

Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche un Grand Prix Pro 2 d'équitation se déroule à Auvers. Des courses hippiques également ce week-end dans la région, samedi sur l'hippodrome de la Prairie à Caen, dimanche, course de trot sur l'hippodrome de Cherbourg et lundi à Vire courses mixtes sur l'hippodrome Robert Auvray.

Samedi, 3ème journée de ligue Magnus les Drakkars de Caen reçoivent Strasbourg à 20h à la patinoire Caen-La Mer.

Enfin samedi et dimanche c'est aussi la Foire St Denis à Brix dans le Cotentin.