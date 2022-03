Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 23 et 24 août

MANCHE



Ce dimanche, c'est la 7ème édition de la démonstration d'attelage labellisé "Elan des jeux" dans le parc du château de Moidrey. Au programme, des épreuves de maniabilité et de marathon. L'entrée et le parking sont gratuits.



Le festival des voiles de travail vous attend à Granville jusqu'à dimanche. Rendez-vous sur le port pour découvrir ces bateaux, le village du festival et de nombreuses animations pour toute la famille. Plus d'informations sur tendanceouest.com.



Dimanche, c'est la foire aux melons à Granville. Vide-greniers, brocante et diverses animations sont prévus. Rendez-vous de 5h à 19h dans le quartier du Calvaire.



Ce samedi, l'hippodrome de Graignes diffuse en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux Equestres Mondiaux. Rendez-vous à partir de 19h pour suivre les courses de trot. Grand jeu de la Fédération Régionale mais aussi tirage pour gagner des entrées, des repas au restaurant panoramique ou encore des crêpes. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 17 ans.



Samedi, grand marché du terroir, artisanat et vieilles mécaniques à Lingreville. Rendez-vous de 16h à 20h, de nombreux exposants seront présents, profitez également d'un circuit en calèche et d'une soirée dansante pour terminer la journée.



CALVADOS



Cet été, le Crédit Agricole Normandie fait le tour des plages et des festivals de la région. En partenariat avec Mauna Kéa, le Viaduc de la Souleuvre et Tendance Ouest, participez à de nombreux jeux, animations sportives et ludiques. A la clé de nombreux cadeaux comme des tablettes tactiles ou des coffrets cadeau. Le prochain rendez-vous c'est ce samedi à Merville-Franceville. C'est gratuit et ouvert à tous.



La Nuit des Funambules se déroule vendredi et samedi sur la plage de Trouville-sur-mer. Pour cette 2ème édition, l'Office de Tourisme a programmé plusieurs rendez-vous à sensation avec 3 funambules de renommée internationale. L'entrée est gratuite, plus d'infos sur trouvillesurmer.org.



Le cirque Borsberg est de passage à Bayeux cette semaine. Rendez-vous sur la place Gauquelin-Despallieres pour les représentations qui ont lieu samedi à 18h et dimanche à 15h.



Tout ce week-end, l'opération «Courez au courses» est de retour sur l'hippodrome de Saint Pierre sur Dives. Des animations seront proposées, il y aura des tours de poneys ou encore des structures gonflables. Les 100 premiers enfants entrants sur l'hippodrome se verront remettre un sac aux couleurs de l'événement, contenant de nombreux cadeaux. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Ce samedi, la base de loisirs Louisan d'Anctoville vous accueille pour la 10ème édition de la Louisan Party. Parcours du combattant pour toute la famille, concert et laserball sont au programme. Plus d'infos sur tendanceouest.com.



ORNE



Concerts gratuits, tous les dimanches du mois d'août à 21h sur la place du Vivier à Sées, dans le cadre du rendez-vous «Les dimanches au bord de l'Orne». Cette semaine, soirée chorale alternative avec Bukatribe. Ce quartet buccal, qui a assuré les premières parties de plusieurs groupes depuis le début de l'année, dont I Am et Ben l'Oncle Soul, va faire vibrer la place du Vivier sur des rythmes soul, ragga, hip-hop et électro. Cela avec pour seuls instruments : leurs micros.



Ce dimanche à St Léonard des Bois, c'est la 16ème édition du Festival des métiers d'art et des métiers anciens. 80 exposants sont au travail devant vous pour vous faire partager leur passion. Rendez-vous de 9h à 18h, l'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.



Ce dimanche c'est la 37ème édition de la Fête de la Terre dans le canton de Juvigny sous Andaine avec la participation «Des cascadeurs des Fermax». Au programme : la finale départementale de labour, un repas champêtre le midi, des courses de Moiss Bat Cross, un labyrinthe de maïs, une animation autour de la filière cidricole, un spectacle et un marché du terroir. C'est toute la journée de dimanche à Beaulandais avec Tendance Ouest.