J'ai testé pour vous le don du sang

Je finis par trouver les nouveaux locaux, plus clairs et plus facilement localisables que les anciens bien que moins spacieux. "Nous avons perdu 100m2", précise Richard, qui s'assure que les donneurs s'alimentent après le don.



Il semblerait que l’équipe n’attende que moi tant les locaux sont (malheureusement) dépeuplés. La première étape est celle de l’enregistrement. N'étant pas novice en la matière, c’est assez rapide. Place désormais au questionnaire contenant une cinquantaine de questions, à remplir avant le rendez-vous avec le médecin. Celui-ci s’assure de ma bonne santé et sa disponibilité m'est appréciable. Je lui pose de nombreuses questions, auxquelles il répond sans équivoque et avec bonne humeur.

Un don nécessaire, surtout l'été

L'étape numéro 3 me tend les bras. L’aiguille n’est plus très loin. Si mon stress était perceptible lors de mon premier don, j'ai appris depuis à le maîtriser. Une lente inspiration en détournant les yeux et hop, le sang s’écoule lentement pour rejoindre la poche.

Aujourd'hui, Annick m’ôte 480ml de sang - le maximum autorisé - dans une convivialité ineffable. On papote, on plaisante et on en oublie les millilitres d'hémoglobine qui nous entoure.

Après le don, le personnel reste attentif à mon état, chocolat chaud, sandwich et biscuits m’attendent. Richard prend quelques minutes pour m'expliquer l'importance du don, qui a moins la cote sur la période estivale, vacances oblige. "Nous avons une mission de santé publique et nous avons l'obligation de fournir les hôpitaux en sang", explique-t-il. Et ce matin, le personnel est inquiet. "Nous n'avons eu aucun don de plasma ce matin", s'inquiètent-ils.

Car si la météo du sang passe de stable à fragile pendant la période estivale, les besoins sont les mêmes toute l'année. 500 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades en Normandie. D'où l'importance de prendre quelques minutes toutes les huit semaines pour faire une bonne action qui ne vous coûte que quelques millilitres de sang, régénérés en si peu de temps.



Pratique. Le lundi de 10h à 13h30 et le mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 13h30 et de 15h à 18h30 sans rendez-vous. Prendre rendez-vous pour le don de plasma.