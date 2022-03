Handball : Stojanovic débarque à Colombelles

Le coach du Club laïque Colombelles handball, Christian Le Moal, se cherchait une arrière gauchère. C'est désormais chose faite avec l'arrivée au club de Tamara Stojanovic, 21 ans, qui évoluait la saison dernière au HB Octeville. "Je viens ici car c'est un bon tremplin pour moi pour avoir du temps de jeu et donc progresser", assure la jeune femme qui a évolué en sélection espoir du Monténégro. "Dans le sport, tout est possible et nous pouvons donc rêver à monter en Pro D2". Issue d'une famille de handballeurs et de basketteurs, elle a quitté son pays natal pour la Mécadoine à 18 ans pour deux saisons, avant de rejoindre la France.

"C'est une frappeuse de qualité avec un niveau de passe supérieur à celui de notre championnat, se réjouit Christian le Moal. En revanche, elle doit encore progresser sur son explosivité et la vitesse dans ses déplacements." Elle pourrait être du premier match amical des Colombelloises ce week-end, qui affrontent Landy-Lampaul (N1).