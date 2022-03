Jeux équestres mondiaux : 473 000 places vendues à ce jour

A ce jour, jeudi 21 août, 473 000 places ont été vendues pour l'accès aux différents espaces des Jeux équestres mondiaux. 325 000 ont ainsi trouvé acquéreurs auprès du grand public. Des chiffres qui s'approchent de plus en plus de l'objectif affiché de 500 000 billets vendus.

"On vend actuellement 2 000 billets par jour en moyenne", évoquait ce jeudi matin le Directeur général du Comité d'organisation des Jeux équestres mondiaux, Fabien Grobon. "Les visiteurs internationaux représenteront plus de 20% du public, et 20% proviendra aussi du territoire français, hors Normandie."

Il reste à ce jour un millier de places encore disponibles pour la cérémonie d'ouverture de ce samedi 23 août au stade d'Ornano, et d'autres pour les épreuves de dressage, de saut d'obstacles et de voltige.