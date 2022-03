Rouen fête ses 70 ans de libération

- 14h30 : Allumage de la flamme du souvenir, appel des fusillés et dépôt de gerbes au Monument des martyrs et héros de la Résistance de Grand-Quevilly.

- 16h30 : Discours d'Yvon Robert sur le parvis de l'hôtel de ville.

Une visite conférence sur "Les quais de Rouen, entre des hauts et débats" aura lieu à 15h le samedi 30 août. Rendez-vous devant la porte Guillaume Lion, quai de Paris, Rouen – rive droite. Tarif plein : 6,5 € et tarif réduit : 4,5 €. Renseignements et réservations : 02 32 08 32 40.

Après la seconde guerre mondiale, la reconstruction de Rouen est retardée par le projet de surélévation des quais. Cette visite est l’occasion de découvrir les contradictions d’un projet urbain qui a laissé des traces indélébiles sur les bords de Seine.

Mardi 26 août à 15h, une visite conférence sur "Rouen 44, la vie quotidienne" est également organisée . Rendez-vous à l'Office de Tourisme. Tarif plein : 6,5 € et tarif réduit : 4,5 €. Renseignements et réservations au 02 32 08 32 40.