Elle escroque 12 acheteurs sur les sites Internet à Saint-Etienne-du-Rouvray

L'alerte a été donnée par une femme, convoquée le 5 juillet 2013 et entendue par le groupe d'appui judiciaire de Saint-Etienne-du-Rouvray. Elle explique alors aux forces de l'ordre avoir envoyé de l'argent pour une marchandise vendue sur des sites internet et n'avoir jamais reçu ladite marchandise en retour.

1 800 € d'escroquerie

Le groupe d'appui judiciaire convoque la vendeuse suspectée d'escroquerie. Elle nie les faits mais ses déclarations sont peu convaincantes et incite les policiers à continuer leur enquête. Ils étudient le compte bancaire de la suspecte et constate qu'en novembre 2012, de nombreux virements douteux ont été effectués sur son compte. Les enquêteurs contactent alors ceux qui ont viré l'argent : de nouvelles victimes, habitant dans toute la France, sont alors identifiées et de nouvelles plaintes sont déposées. A chaque fois, le même procédé : des petites annonces sont postées pour la vente de consoles de jeux, tablettes ou téléphones portables. Les acheteurs payent mais ne voient pas la couleur de la marchandise.

La suspecte, âgée de 29 ans et habitante de Saint-Etienne-du-Rouvray, est reconvoquée une seconde fois un an plus tard, mardi 19 août, par les policiers : elle reconnaît alors les faits et les justie par des soucis financiers. Le montant total des escroqueries sur les 12 victimes s'élève à un peu plus de 1800 €.