Dans quelques heures, Sartilly verra sa population doubler. Et le jeudi 28 août, jour de l'épreuve d'Endurance, plus de 6000 spectateurs seront dans les tribunes de la commune pour suivre la course.

Jacques Thouvenot et le vice-président du comité d'organisation des Jeux en charge des revenus commerciaux et le conseiller général du canton de Sartilly. Il présente ce qui est incontestablement un événement incontournable pour la Manche.

Sartilly prête pour l'enduro des Jeux Equestres

L'épreuve du 18 août va se dérouler dans un site unique, la baie du Mont Saint-Michel.

12 hectares aménagés pour l'épreuve, 80 cabines d'hébergement pour 320 grooms, 240 boxes, 800 m2 de structures temporaires pour le repos des cheveaux, 1000 m2 de village d'exposants et un village hospitalité de 6000 m2. Sartilly accueille une infrastructure impressionnante.

Les épreuves d'Endurance ont été marquées par des scandales autour de la question du dopage. Le Comité promet une compétition "propre".

La Manche était une terre de cheval avant les Jeux, elle le restera après...