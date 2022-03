Cela fait deux mois que 150 techniciens des équipes d'Orange sont à pied d'œuvre sur les sept sites qui accueilleront les Jeux équestres dans la région : ils doivent permettre, dès l'ouverture des compétitions, d'absorber les échanges de télécommunications du public (appels téléphoniques, envois d'images) comme des journalistes (envois d'images, de sons, de vidéos...), des organisateurs (gestion de la logistique), des athlètes...

"Toutes ces personnes vont communiquer : cela fait beaucoup de débit...", relève Henri Terreaux, qui chapeaute l'organisation du réseau télécom de l'événement. Habitué des grands événements, du Tour de France au 70e anniversaire du Débarquement, il souligne un dispositif exceptionnel : "je n'avais encore jamais vu un tel dispositif. 3 400 prises raccordées, 250 antennes wi-fi... C'est plus qu'une Coupe de monde de rugby !"

Jeux équestres : un dispositif de télécommunications "plus important que pour une Coupe du monde de rugby"

"D'autant plus que des diffuseurs vont émettre des images vues en direct aux Etats-Unis ou dans toute l'Europe. Pour permettre ces transferts dans un temps record, nous mettons donc en place l'équivalent de la capacité technique de la ville de Bayeux !" Et dans des conditions pas toujours optimales : "les intempéries nous ont freiné et nous devons nous adapter en permanence aux changements de programme. Nous opérons comme des équipes commandos." A l'hippodrome, les écuries et bureaux vétérinaires, qui devaient s'installer sur le site de l'ancien camping, a finalement été déplacé 700 mètres plus loin, soit trois jours supplémentaires de travail pour les as des télécoms. 85% du travail a déjà été réalisé.