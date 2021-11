Un bon coup à jouer à Valenciennes

En temps normal, il ne fait jamais bon se déplacer dans l'antre bien gardée de Nungesser. Malherbe en sait quelque chose, lui qui n'a jamais gagné là-bas en première division. Mais l'état de forme des deux équipes inspire à la confiance côté normand. Les Nordistes ne pointent qu'à la seizième place de Ligue 1 avec une victoire contre Marseille au compteur.



Un nouveau départ

A domicile, les Nordistes ont le même bilan que les Rouge et Bleu à d'Ornano : une victoire (Marseille, 3-2), un nul (contre Lens, 1-1) et une défaite (Montpellier, 0-1). En quête d'un deuxième succès à domicile, ils auront à coeur de prendre trois points contre un adversaire direct dans la course au maintien.

Pour Malherbe, c'est un tout autre championnat qui commence. Après avoir défié les grosses cylindrées du championnat (Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Auxerre), les Caennais vont enchaîner des équipes dont l'objectif affiché est le maintien comme Valenciennes, Saint-Etienne ou Nancy.

" Pour nous, les matchs les plus durs, sont ceux qui vont venir ", assure le défenseur caennais Grégory Tafforeau, tout en restant confiant : " au vu de ce qu'on a produit dans le jeu, c'est normal que nous ramenions des points de l'extérieur ".





(Photo : l'ancien Caennais Rémi Gomis, VAFC-Lo Presti).



