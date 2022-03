Pour cette nouvelle édition, Posy Simmonds a choisi les plus belles pages de ses sketchbooks consacrées à la recherche des personnages et aux études d’atmosphère. En plus de ce cahier d'images inédites, en couleurs, le livre est enrichi d'un avant-propos d'Anne Fontaine, la réalisatrice, éclairant certains aspects de son adaptation.



Pratique. Parution le 28 août prochain. Prix : 20,50€.