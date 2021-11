SM Caen : Pape Fall pour un meilleur relationnel

Ancien joueur du SMC entre 1988 et 1990, Pape Fall est revenu au club en 2006 pour intégrer le staff. Originaire du Sénégal et après avoir beaucoup voyagé, il fait désormais office à 50 ans de "papa" au sein du groupe. Un rôle qu'il affectionne tout particulièrement. "On peut même dire que je suis un papa-poule. C'est un rôle que j'aime, parce qu'un joueur c'est avant tout homme qui a un environnement, parfois des enfants, une femme, et leur bien être est essentiel", estime-t-il.

L'entraîneur bas-normand, Franck Dumas lui reconnaît un rapport privilégié avec les joueurs. "C'est quelqu'un de très humain, très ouvert. Il a une facilité de relation avec les joueurs, et c'est toujours plus évident pour les joueurs de parler avec les adjoints qu'avec le coach", explique le natif de Bayeux.

Un travail essentiel

Dans le monde du football professionnel, ce travail relationnel est essentiel. Nombre d'équipes explosent à cause d'une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Lors de la dernière descente du club en Ligue 2, l'ambiance au sein du groupe avait justement été pointée du doigt. Un cas qui ne devrait pas se reproduire selon Pape Fall. "Ca je peux vous le garantir. Cette année, on a un groupe extraordinaire", assure-t-il.

En déplacement à Valenciennes samedi 2 octobre, les Malherbistes ne manqueront pas d'aller taper dans la main de Pape Fall à l'issue de la rencontre, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. C'est sûr, ces valeurs humaines seront indispensables au maintien de Malherbe en Ligue 1.



> Bonus audio : la chronique radio quotidienne "Tendance Malherbe" sur Pape Fall.