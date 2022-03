Le ras-le-bol des surveillants de prison bas-normands

Emmanuel Gautherin était ce mardi 19 août dans l'Orne, au centre de détention d'Argentan, 650 détenus pour 150 personnels, qui affichent 24.000 heures supplémentaires. « Ici comme ailleurs, le manque de surveillants est criant », selon le syndicat qui réclame une classification des établissements et des états généraux de la pénitentiaire.

Pour FO, la classification (en fonction de la dangerosité des détenus hébergés) permettrait de mieux répartir les surveillants là où il y en aurait vraiment besoin (auprès des détenus les plus dangereux qui sont 200 à 300 en France). Les « états généraux », eux, permettrait de faire une photographie de la situation, établissement par établissement, point par point, pour en connaître l’exacte situation.

« On est un syndicat apolitique, on ne fait que relayer les doléances des personnels, mais Christiane Taubira ne veut rien entendre », se désole Emmanuel Gautherin, « Nous avons été reçu à la Chancellerie, à Matignon, mais il ne se passe rien … quelque soit la couleur politique de nos dirigeants, il ne se passe rien... ».

FO veut faire passer un message fort, celui du ras-le-bol des surveillants : « il y a des faits gravissimes dans les prisons françaises, des violences sur le personnel, des violences entre détenus, des trafics ... les personnels n'en peuvent plus ». Et Emmanuel Gautherin de dénoncer l'arrêt des fouilles en sortie de parloir … et l'annonce au début de l'état de la réflexion sur l'autorisation d'usage des téléphones portables par les détenus. « Comme ça, ils pourront continuer à gérer leurs deals de l'intérieur de leur cellule » s'insurge le représentant syndical, qui enchaîne « et maintenant, il va même y avoir des syndicats de détenus dans les prisons, on croit rêver ! ».

« Les personnels ne demandent pas grand chose », explique le secrétaire général de FO pénitentiaire, « ils veulent simplement qu'on leur donne la possibilité de faire leur travail correctement ». « Il faut donner un sens à la peine. Aujourd'hui, les prisonniers libérés sont pires que lorsqu'ils sont entrés en détention ». « Mais depuis que Taubira est là, il n'y a plus rien qui va ». Pour le syndicat « il faut d'autres personnes avec une autre pointure, il y en a marre d 'avoir des clowns à la tête du Ministère de la Justice. On attend qu'une chose, il faut qu'elle parte, la prison doit rester la prison, qu'on nous donne les moyens de faire appliquer les décisions de justice ». Emmanuel Gautherin :

Emmanuel Gautherin explique aussi que la France sera en infraction avec l'Union Européenne dès le mois de novembre, puisque sur la question de l'encellulement individuel, la France a obtenu une dérogation qui s'achève dans 3 mois, sans que rien n'ait été fait pour répondre aux exigences communautaires.

Cette tournée des prisons se poursuit en Basse-Normandie : mercredi 20 août à la maison d'arrêt et au centre de détention de Caen, et jeudi 21 à la maison d'arrêt de Coutances.