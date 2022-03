Seine-Maritime : des formations pour les dirigeants sportifs

Les formations doivent favoriser la professionnalisation des dirigeants associatifs et sensibiliser les plus jeunes à l'engagement associatif. Elles sont utiles à une époque où les dirigeants bénévoles sont confrontés à des démarches administratives de plus en plus pesantes. Les dirigeants recevront désormais la formation aux premiers secours. Les différentes formations sont menées à Rouen, au Havre, à Dieppe et à Forges-lès-Eaux.

Inscriptions et renseignements auprès du CDOS 76 au 02 35 73 28 88.