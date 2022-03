Ils ont entre 6 et 15 ans et sont les candidats d'une nouvelle émission sur TF1 : The Voice Kids. Le concept est presque le même que pour les "grands" de The Voice dont la quatrième saison est déja programmée l'année prochaine.

3 coachs dans les célèbres fauteuils

Les auditions à l'aveugle débuteront ce samedi 23 août à 20h55 sur TF1. Trous coachs seront dans les célèbres fauteuils de l'émission : Jenifer, garou et... Louis Bertignac qui signe son retour.

Au micro de Stéphane Larue pour Les Indés Radios, ils présentent le concept de The Voice Kids.

The Voice Kids débute samedi sur TF1

The Voice Kids en partenariat avec Les Indés Radios, dont Tendance Ouest est l'une des radios membres, samedi 23 août à 20h55 sur TF1.