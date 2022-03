Les policiers ont interpellé cet homme alors qu'il roulait à moto sur une aire de jeux dans un jardin public d'Elbeuf. Le véhicule, non homologué, a concentré l'attention du GSP qui a voulu interpeller le conducteur, âgé de 20 ans et habitant Elbeuf. Celui-ci a tenté de prendre la fuite mais a été rattrapé quelques dizaines de mètres plus loin, sur l'esplanade d'une église.

Il sera convoqué ultérieurement par la brigade des accidents et des délits routiers pour comprendre d'où vient le véhicule.