'On est passé complètement à côté, reconnaît Benoît Leterrier, joueur et co-entraîneur. On a un des meilleurs effectifs de France mais on n'arrive pas à jouer ensemble ni à prendre du plaisir sur le terrain. On n'a pas la même envie, le même esprit conquérant, que par le passé”. Une réaction s'impose d'ores et déjà à Villeneuve-la-Garenne, samedi 2 octobre.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire