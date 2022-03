Gatteville, le plus grand phare de Normandie

Pour découvrir les secrets de Gatteville, il faut d'abord monter les 365 marches, autant que le nombre de jours dans l'année... Et ce n'est pas la seule coïncidence avec notre calendrier, puisque le phare compte 52 fenêtres et 12 niveaux.



A l'arrivée, sur la plateforme, le Val de Saire s'offre aux courageux grimpeurs. "Le bocage vert, la mer turquoise, les couleurs du Cotentin sont magnifiques" décrit Pauline, originaire de Haute-Normandie.



Fabien, venu de l'Orne avec ses parents et son petit frère, est étonné : "je pensais qu'il y avait juste une lumière en haut du phare, je ne savais pas que l'on pouvait monter !"



Gatteville a compté jusqu'à six gardiens au XXe siècle. "A ses débuts en 1835, le phare était éclairé grâce à des lampes à huiles. Il a été électrifié en 1893. Jusqu'en 1949, il fallait quatre personnes par nuit pour alimenter les machines à vapeur, en bas, et surveiller le feu à arc électrique au sommet" explique Valérie Noyon, l'une des deux hôtesse d'accueil.

Particularité de ce phare : sa tour intérieure autour de laquelle sont construites les marches. "Une idée de l'ingénieur qui a conçu Gatteville, Charles-Félix Morice de la Rue. Cela permettait de le construire plus facilement, malgré les conditions météo, les marches servant d’échafaudage" précise l'hôtesse. Cela renforce aussi la structure de ce phare, le premier de Normandie et le second de France, avec ses 75 mètres de hauteur.



Pratique. Les jours et horaires de visite sont à retrouver sur www.phare-de-gatteville.fr. Ce lundi 18 août, visite nocturne, sur réservation au 02.33.23.17.97

BONUS AUDIO : le reportage de Tendance Ouest au phare de Gatteville