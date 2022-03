Pour les vacances, C2C a été inspiré par Stevie Wonder et Disclosure, et les a remixé à sa sauce.

Découvrez l'excellent "Superstition" de Stevie Wonder vu par C2C:

Il y a aussi "When a fire starts to burn" de Disclosure:

Et comme ce sont des gars très sympas, vous pouvez télécharger gratutiement ces 2 titres! Il vous suffit d'aimer leur page facebook pour y avoir accès:

www.facebook.com/C2Cofficial

Bonne écoute!