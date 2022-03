Belle entrée en matière pour l'US Quevilly

Premier test réussi pour les hommes d'Emmanuel Da Costa. Face à une solide équipe francilienne, les Jaunes et Noirs ont su trouver la faille et empocher les 4 points de la victoire. Alors certes, tout n'a pas toujours fonctionné. Mais pour une première à domicile, le bilan est largement satisfaisant. Un gardien, Salomon Morris, vigilant, une défense intraitable, un Joris Colinet, capitaine-revenant replacé en milieux axial au rendez-vous, et une attaque qui a su la mettre au fond, l'entraîneur a de quoi se réjouir.

Un but 100 % mercato

Le début de match des Quevillais laissa entrevoir de belles promesses : rapidité, passes dans les intervalles, jeu en triangle... Ne manquait que la finition, avec une tête à côté d'un Adama Sarr servi idéalement. Après une fin de première période et un début de seconde plus délicats, les locaux ont remis le pied sur l'accélérateur. Et c'est finalement d'une action estampillée "100 % mercato" qu'est venu le but. Sur un débordement tout en vitesse, l'ailier droit Matthieu Géran délivra un centre au cordeau millimétré pour Adama Sarr, qui propulsa le ballon dans les filets adverses.

La fin du match a été maîtrisée par les Jaunes et Noirs, qui auraient même pu en mettre un deuxième. Peu importe, l'important tient dans cette victoire précieuse. Idéal pour lancer la saison. COnfirmation attendue le samedi 23 août, à Calais, pour la première à l'extérieur de l'US Quevilly.