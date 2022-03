Il tente de semer les gendarmes à Vire, il dort en prison à Caen

Le jeune homme avait été interpellé 48h plus tôt à Vire après avoir tenté de semer les forces de l'ordre et avoir, dans sa course, provoquer un accident. Heureusement, sans gravité !

Le conducteur était recherché pour différents délits dont un vol de voiture et plusieurs de carburant. Il circulait en plus sans permis et sans assurance.

L'individu a donc été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de sa comparution immédiate, probablement lundi 18 août.