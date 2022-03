A 46 ans, Stéphanie Deshayes n’a pas hésité une seconde à faire partie de l’aventure. Ecoutez là :

Jeux équestres mondiaux : 3 000 bénévoles en selle Impossible de lire le son.

“Le cheval c’est ma passion. Celle aussi de mes filles. Être spectatrice, ce serait une déception”, poursuit cette habitante de Tilly-sur-Seulles, assistante de direction trilingue devenue pour l'occasion bénévole recruteuse.



Anne-Marie Chamontin, 56 ans, s’est elle vu confier la charge des ambassadeurs. Comprendre : des personnalités. “C’est à la fois très exaltant et très angoissant. Il va falloir assurer. Mais j’ai choisi d’être au coeur des Jeux” , explique cette habitante d’Hermanville-sur-Mer, cavalière pour le plaisir. Quinze jours durant, elle aura donc à s’assurer que la vingtaine d’ambassadeurs ne manque de rien. Ecoutez-là :

Jeux équestres mondiaux : 3 000 bénévoles en selle Impossible de lire le son.

Parmi les ambassadeurs : les Miss France Malika Ménard et Sophie Thalmann, l’acteur Guillaume Canet, le journaliste Nelson Monfort, l’humoriste Nicolas Canteloup ou encore les animateurs Benjamin Castaldi et Julien Courbet !



Jonathan Olier, 21 ans, s’apprête lui à côtoyer le grand public plutôt que les “stars”. Cet habitant de Thaon, petit village à côté de Caen, est l’une des mascottes des Jeux. Son travail : assurer la promotion de l’événement. “C’est assez fun. Une fois qu’on a enfilé le costume de Norman, on peut amuser la galerie”, raconte l’étudiant en management du sport qui, à l’inverse de Stéphanie Deshayes et d’Anne-Marie Chamontin n’a à la base aucune passion pour les équidés. “J’aime simplement faire de nouvelles choses. Il s’agit pour moi d’acquérir une expérience supplémentaire”.

SUr 3 000 bénévoles, 1 400 ne sont pas Normands.