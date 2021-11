Nordik Impakt : douzième édition à Caen

Le festival animera toute la ville et investira des lieux caennais de plus en plus inhabituels. Cette année au programme, une “installation subaquatique” dans la piscine du Chemin Vert vendredi soir, et des rencontres “Nördik Appart”, concerts acoustique chez l'habitant, à l'accès à réserver sur Internet.



Le festival s'affranchit de son public exclusif en accueillant tous les soirs à 18h30 des rendez-vous gratuits à l'Hôtel de ville, et en proposant samedi soir au Théâtre Foz un spectacle jeune public, Carton Park.



Un programme crescendo qui se terminera dans un show de son et de lumières au Parc des Expos, autour de pointures internationales de l'électronique (parmi lesquels les acclamés Aphex Twin et Benga) et de découvertes dans les starting-blocks.





Pratique : Nördik Impakt, de mardi 5 à samedi 9 octobre. 02 31 86 79 31



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire