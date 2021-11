Mérule : Caen étudie ses effets sur la santé

La mérule, champignon qui s'attaque au bois des maisons, connaît depuis une quinzaine d'années une forte recrudescence des cas d'infestation à Caen et dans toute la région. Les experts commencent à craindre de possibles effets sanitaires indésirables sur la santé.

A Caen, le Groupe régional d'études sur le cancer (GRECAN) a lancé une étude dirigée par le Docteur Jean-Philippe Rioult de l'Equipe de recherche et d'études en mycologie (EREM) qui travaille sur ce phénomène avec le Docteur David Garon “Nous souhaitons établir le profil fongique détaillé d'habitations touchées par la mérule et évaluer l'exposition humaine notamment aux spores fongiques dans ce type d'environnement en effectuant des prélèvements d'air”.

La mérule se présente sous la forme d'une crêpe ridée, plissée, orangée à ourlet blanc et mesurant 20 à 30 cm de diamètre.

Elle produit plusieurs millions de spores microscopiques qui se dispersent dans l'atmosphère.

“Dans les conditions optimales d'hmidité et de chaleur, elles vont provoquer l'apparition d'une pourriture cubique brune et sèche”.



