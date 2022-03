Rouen : bons plans par milliers grâce à Marché Privé

"Le but de Marché Privé est de proposer des bons plans dans les domaines du bien-être, de la restauration, des activités culturelles et sportives et des services", explique Jason Lorcher, président de Marché Privé. A l'instar de Groupon et Ventes Privées, Marché Privé surfe sur cette nouvelle tendance de bons plans éphémères.

160 000 abonnés

Mais à la différence de certaines autres entreprises, le coeur de métier de Marché Privé est de "faire du local". Et avec 600 commerçants partenaires, on peut dire que c'est réussi. La société s'évertue itou à assurer une qualité de service. Déjà 160 000 personnes ont été séduites par le service et se sont abonnées au site, sur l'agglomération rouennaise. "Nous avons amenés 60 000 clients en point de vente en 2013". Un chiffre colossal, bien parti pour croître encore et encore.

Et les intérêts du commerçant de proposer des prestations revendues par Marché Privé à moindre coût pour le consommateur (souvent à -50%), sont multiples. "Le commerçant gagne du trafic et de la visibilité, précise le président de la société. Nous touchons soit des commerçants qui ont besoin de générer du trafic, soit des businessmen, soit des commerçants qui ont compris l'intérêt du taux de remplissage".

Désormais, la société basée à la Grand-Mare est bien ancrée dans la ville aux cent clochers et l'objectif des fondateurs est de l'exporter dans d'autres villes. Un projet déjà bien amorcé puisqu'un commercial est d'ores et déjà installé en région parisienne. "Nous aimerions faire une levée de fonds d'un million d'euros", concède Jason Lorcher. Une somme qui pourrait indubitablement permettre de donner un coup d'accélérateur à l'extension de la société.

En attendant ce précieux capital, l'équipe de Marché Privé est dans les starting-blocks et prépare activement... les fêtes de Noël.

Pratique. Le site de Marché Privé