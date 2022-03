Cesson /JSC : défaite logique des Cherbourgeois

Cherbourg aime les défis sportifs, et l'a déjà prouvé en décrochant sa place en Pro D2, à l'issue des play-offs joués en juin dernier. Pour son premier match de préparation de la saison, la JSC s'est donc attaquée à plus gros qu'elle, sur le papier : Cesson-Sévigné, pensionnaire de LNH, le plus haut niveau français.

Menés 16 à 7 à la mi-temps, les Mauves n'ont pas fait le poids face à Cesson, et s'inclinent 29-19. Notons que dans le sept de départ figuraient les cinq recrues.

"Si on prend une bonne claque cela ne nous fera peut être pas de mal et nous permettra de voir comment on peut réagir" indiquait Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois, avant la rencontre. Les joueurs auront donc l'occasion de peaufiner leur cohésion lors d'un deuxième match, ce jeudi 14 août à Angers, futur adversaire en championnat.

Pratique. Angers (Pro D2) - Cherbourg (Pro D2), ce jeudi 14 août, 18h