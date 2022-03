SM Caen-Lille : Malherbe a 1 chance sur 3 de gagner !

Le plus dur n'est pas forcément d'être premier, surtout après une journée de championnat, mais c'est de le rester. Après Evian, le SM Caen passe son premier gros test face à une sacrée écurie du championnat qui a terminé sur le podium de Ligue 1 la saison dernière. Les Lillois avaient en effet longtemps tenu la dragée haute aux deux grands favoris du championnat, le PSG et Monaco. Les Caennais ne partent donc pas favoris dans cette rencontre, même si statistiquement, ils ont un peu plus d'une chance sur 3 de glâner trois points.

Si l'on se penche sur l'historique des confrontations entre le SM Caen et les Lillois, les Malherbistes ont remporté 7 victoires sur 18 rencontres disputées à domicile face aux Nordistes, soit environ 38% des matchs. Seul hic, si ce sont bien les Malherbistes qui reçoivent ce vendredi, ils ne joueront pas dans leur antre reservée pour les Jeux équestres mondiaux. Ils ont donc été obligés de s'expatrier à la MMArena au Mans.

Malgré cette délocalisation, le match sera retransmis en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com à partir de 20h15 ce vendredi 15 août.

Ci-dessous, une infographie présentant les forces en présence pour cette rencontre entre le SM Caen et le Losc.