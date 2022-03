Le préfet de l'Orne met en garde les automobilistes à la veille du week-end du 15 août.

Face à la dégradation des chiffres de la sécurité routière, tant au niveau national que dans le département de l'Orne où l'on enregistre à ce jour 3 tués de plus que sur la même période en 2013, le préfet appelle les automobilistes à redoubler de prudence.

Dans un communiqué, le représentant de l'Etat explique que les déplacements occasionnés par le week-end du 15 août doivent inciter les usagers de la route à redoubler d'attention et à adapter leur conduite à l'augmentation du trafic et aux conditions de circulation.

La présence des forces de l’ordre sera renforcée sur le réseau routier ornais afin de prévenir et réprimer les comportements dangereux. Les contrôles porteront sur les trois principaux facteurs de l’insécurité routière : la vitesse, l’alcool et l’usage du téléphone portable au volant.