Journée "Premiers pas à cheval" à Sées

Une journée chargée vous attend demain avec l'office de tourisme de Sées. Toute la famille pourra participer.

La matinée de cette animation est gratuite. Pour l’après-midi, il sera demandé, une participation de 8€ par adulte et 4€ par enfant.



Au programme :



10h30 : visite extérieur du laboratoire de transformation des produits laitiers

11h30 : visite découverte de la reproduction des juments

12h30 : pique nique à la ferme, couvert en cas de pluie

14h-16h : premiers pas à poneys et cheval, possibilité de promenade en calèche avec participation de 8€ par adulte et 4€ par enfant.

16h-17h : partage d’un gouter offert par l’office de tourisme



Le rendez-vous est fixé à 10h à l’Office de Tourisme (rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville) où vous rencontrerez les agents d’accueil. Il est préférable de réserver dès maintenant à l'office de tourisme ou par téléphone au 02 33 28 74 79.

Ecoutez Catherine, en charge de l'organisation à l'office de tourisme, nous présenter cette journée: