Rots : prison ferme pour les braqueurs

Jeudi 23 septembre, trois prévenus de 22 et 23 ans - deux garçons et une fille - étaient jugés devant le tribunal correctionnel pour le braquage de la station-service de Rots, près de Caen, le 9 février 2009. Originaires de Bayeux, les deux garçons sont toxicomanes. Le jour du braquage, Teddy Couture s'est armé d'un couteau et Jeremy Lebret d'un pistolet de paintball. Pour commettre leur méfait, ils ont été aidés techniquement par la petite amie de Teddy : Anaïs, 22 ans. Cette dernière va les a conduits jusqu'à Carentan où Jeremy et Teddy ont volé une Ford C-max dans le garage de l'ancien employeur du second.



Lorsqu'ils se présentent à la station-service de Rots, il fait nuit. Les deux garçons prennent du carburant et menacent la caissière pour mettre la main sur les 555 euros de la caisse, des cigarettes, de l'alcool et des aliments divers. Teddy Couture et Jeremy Lebret se partagent alors le butin et donnent 80 euros à Anaïs pour sa “prise de risques”. L'argent servira principalement à l'achat d'héroïne.



Pour cette attaque à main armée, les trois prévenus risquaient les Assises mais la correctionnalisation du crime en délit les a fait répondre de vol aggravé, pour les deux garçons, et de complicité pour la jeune fille. Le procureur a souhaité leur rappeler que “la réalité des faits a un prix”. Ila requis quatre ans d'emprisonnement pour les deux jeunes, dont deux ans assortis d'une mise à l'épreuve. Pour la jeune fille, il a requis une peine de six mois de prison avec sursis pour recel.



Plus d'un an après les faits, tous trois ont “décroché” de la drogue et ont trouvé leur voie professionnelle. Afin de ne pas briser cet élan, le tribunal a suivi le procureur en condamnant Anaïs à six mois de prison avec sursis. Jeremy Lebret et Teddy Couture ont écopé d'un an de prison ferme.

Nathalie Levergeois



