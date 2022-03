On pourrait dire que ce sera bientôt « le bout du tunnel » pour les thermes, puisque c'est bien d'un tunnel dont il s'agit : celui qui permet à la rivière la Vée de traverser Bagnoles de l'Orne en passant sous terre, sous l'établissement thermal. Mais en cas de crues, ce tunnel déborderait et inonderait l'établissement ; à cause de ce risque, celui-ci doit actuellement fermer tous les hivers, entre novembre et mars.

Les travaux consistent au lissage d'un aqueduc souterrain long de 300m, qui a été construit dans les années 20. Ils sont prévus pour durer trois mois avec une dizaine d'ouvriers, pour un coût de près d'1 million d'€. 1ère étape des travaux : dévier le cours de la Vée, par d'énormes tuyaux. Mais la météo pluvieuse et le débit de l'eau ne facilitent pas les travaux. Les explications de Christophe Marguiller, chef de chantier à l'entreprise Nouvetra de Lyon, spécialisée dans les travaux souterrains :

A Bagnoles de l'Orne le curage du souterrain de la Vée pour éviter les inondations Impossible de lire le son.

Pour éviter le bruit et les vibrations de marteaux piqueurs, l'entreprise démolira ce qui doit l’être en utilisant des jets d'eau sous très haute pression à 2500 bars.

Après ce chantier, l'ouverture à l'année entière de l'établissement thermal permettrait de pérenniser l'emploi des quelques 200 saisonniers.