Seine-Maritime : Trois accidents dûs à l'alcool sur la route ce week-end

Le vendredi 8 août à 16h40, place Saint-Vivien à Rouen, les policiers repèrent un homme en scooter, téléphone à l'oreille, qui manque de chuter par deux fois. Ils l'interpellent. L'homme, en descendant de son véhicule, faillit tomber une nouvelle fois. Habitant de Petit-Quevilly, le conducteur de 46 ans avait 2,5g d'alcool par litre de sang.

Le lendemain, à 5h15 du matin, Police Secours est intervenu place Beauvoisine à Rouen pour un véhicule qui a percuté de plein fouet la vitrine d'une pharmacie. Interpellé, l'homme de 35 ans reconnaît avoir passé la nuit en discothèque et avoir consommé de l'alcool. Soumis à un alcootest, le conducteur de 35 ans qui voulait rentrer à son domicile dans l'Orne, est contrôlé à près de 2g d'alcool par litre de sang.

Un enfant de 3 ans

Quelques heures plus tard, à 15h40, à l'embranchement entre la RN138 et la SUD III, dans le sens Rouen-Caen, une conductrice perd le contrôle de son véhicule et finit sa course sur le toit, dans le fossé. A l'intérieur de la voiture se trouve un enfant de trois ans. Il est transporté à l'hôpital dans un état de choc mais indemne. La conductrice a été contrôlée avec près d'un gramme d'alcool par litre de sang.