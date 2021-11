Men in love : nouveau titre pour Gossip

Notez que Gossip et sa chanteuse emblématique Beth Ditto sera en concert le 8 décembre prochain à Paris-Bercy et le 9 décembre à la Halle Tony Garnier à Lyon. Aucune date n'est prévue pour le moment dans l'Ouest de la France.

Pour rappel, le groupe Gossip est originaire des Etats-Unis, il a été crée en 1999 avec les membres actuels de la formation. Premier et second album en 2000 et 2003 mais ils ne sortiront pas des frontières américaines. Leur troisième album sorti en 2006 "Standing in the way of control" connaîtra un début de succès en France où seuls les fanas de pop/rock indépendants ont eu echo du groupe.

Le véritable succès démarre en 2009 avec la sortie de l'album "Music for men" dont les titres "Heavy Cross" et "Love long distance" ont très bien fonctionnés dans de nombreux pays européens.

Découvrez dès maintenant "Men in Love" le nouveau titre de Gossip.