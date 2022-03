Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 9 et 10 août

MANCHE



Ce samedi, venez assister aux courses de trot sur l'hippodrome de Graignes à partir de 19h. Spectacle tout au long de la soirée avec l'élection de Miss Mannequinat Normandie. La Miss se verra offrir un voyage en Tunisie. 8 candidates défileront à Graignes sur scène, en maillots de bain, robes de cocktail et robes de mariée. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 17 ans.



Jusqu'au 17 août, le pôle hippique de Saint-Lô vous invite à la 28ème édition du Normandie Horse Show. De nombreuses épreuves prévues à quelques jours des jeux équestres mondiaux. Compétitions de niveau international mais aussi amateurs, avec sauts d'obstacles, élevage, attelage... Il y a aussi de nombreuses animations tous publics. Pour les amateurs de bonnes affaires, retrouvez aussi le vide-greniers ou la boutique officielle des Jeux équestres mondiaux sur place. Parking : 5-6€. Manifestation gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.normandie-horse-show.fr



CALVADOS



Les Sables animés c'est samedi et dimanche sur les plages de Caen la mer. Ce sont plus de 30 animations pour toute la famille qu'elles soient sportives, culturelles, de divertissement ou encore écocitoyennes. C'est gratuit, retrouvez le programme complet du week-end sur www.sables-animes.com



Les Olympiades en famille c'est samedi à Villers sur mer. Activité familiale par excellence, les Olympiades en famille vous proposent des jeux sur le sable par équipes de 3. Au programme : course en sac, tir à la corde, relais, jeux de précision et d’équilibre. Rendez-vous ce samedi à 15h sur la plage face à l'Office de Tourisme. C'est gratuit mais pensez à vous inscrire.



Cet été, le Crédit Agricole Normandie fait le tour des plages et des festivals de la région. En partenariat avec Mauna Kéa, le Viaduc de la Souleuvre et Tendance Ouest, participez à de nombreux jeux, animations sportives et ludiques. A la clé de nombreux cadeaux comme des tablettes tactiles ou des coffrets cadeau. Le prochain rendez-vous c'est ce samedi et ce dimanche sur la plage de Lion-sur-mer.



Le plus grand cirque de Normandie, le cirque Borsberg continu sa tournée dans la région. Ce week-end la représentation a lieu dimanche sur le terrain du Gold Beach à Asnelles, rendez-vous à 15h.



L’association Accueil et Soutien par le Loisir et l’Activité Motrice organise le «Calvados Beach Basket Tour». C'est une tournée de 9 dates sur les plages de la côte normande. L’animation est divisée en 3 parties : une destinée aux "tout petits" avec animations autour de jeux et des lots pour chacun, une ouverte à un public jeune et adolescent et une à l’attention des plus grands, organisée sous forme de matchs réglementés par le temps ou par le score selon l’affluence. Rendez-vous tout ce week-end à Hermanville-sur-mer, c'est gratuit.



Samedi, rendez-vous en famille au Paléospace de Villers-sur-mer pour observer les planètes et les étoiles, et profiter d'animations autour de l'astronomie. Grâce à un matériel adapté, venez observer le soleil de plus près samedi en fin de journée. Testez vos connaissances autour d'un quizz et participez à un atelier "Eclipses" qui vous permettra de pouvoir prédire les éclipses. Retrouvez toutes les infos sur www.paleospace-villers.fr



ORNE



Tout ce week-end, jusqu'à lundi, c'est la fête St Germain à Soligny-la-Trappe. Au programme : des courses cyclistes, un concert, une retraite aux flambeaux et un feu d'artifice le samedi. Vide-greniers, exposition et la présence d'un clown le dimanche. Profitez également de la fête foraine pendant ces trois jours de fête. L'entrée est gratuite.



Concerts gratuits, tous les dimanches du mois d'août à 21h sur la place du Vivier à Sées, dans le cadre du rendez-vous «Les dimanches au bord de l'Orne». Cette semaine, soirée chants de marins, avec Marée de Paradis. Patrick Denain, Laurent Barray, Philippe Gibaux et Daniel Dénécheau feront découvrir ou redécouvrir au public sagien leurs chants de marins, venus de toute la Normandie : clippers et baleiniers du Havre, terreneuvas fécampois et granvillais.



Venez randonner ce samedi sur la voie verte accompagné d'un pot (cidre/jus de pommes) entre le parking du Théâtre à Alençon et le Parc publique de l'ancien presbytère à Sémallé, c'est une randonnée de 7 Km. Au terme de la marche est proposé un concert du groupe : Vent d'Ouest Klezmer Band dans les jardins du presbytères ou en salle des fêtes suivant le temps. Rendez-vous à



La municipalité de Saint Fulgent des Ormes organise une fête communale ce dimanche à partir de 12h. Au programme : des jeux, de la musique, un barbecue, une buvette ou encore des parties de pétanque. Un grand barnum sera installé sur le terrain communal en cas de mauvais temps.