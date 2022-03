Rouen : ils tentent de voler un ordinateur et du matériel de sport dans une école

Jeudi 7 août, police secours est avisée d'un vol par effraction qui aurait lieu à l'école Marie Duboccage à Rouen. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils aperçoivent deux jeunes qui escaladent une barrière sur le côté de l'école.

Ils transports deux sacs dans leur bras. Les policiers découvrent du matériel dans le premier et un ordinateur dans le second. Les deux voleurs reconnaissent immédiatement avoir dérobé ce matériel en brisant une fenêtre.

Le plus jeune, âgé de 12 ans, a été auditionné puis rendu à son civilement responsable. Quant au second, âgé de 18 ans, il a reconnu les faits, a été placé en garde à vue et avoué avoir forcé le plus petit à venir avec lui.