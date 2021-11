C'est la semaine bleue à Coutances

La semaine bleue est un événement nationale qui vise à informer et sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.

A Coutances, on prend un peu d'avance sur la date officielle pour profiter de températures à priori plus agréables.

Si vous souhaitez vous inscrire aux activités, Dépêchez vous de contacter la mairie de Coutances au 02 33 76 55 55.

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30