Rouen : les cambrioleurs oublient leur téléphone chez leur victime

Vendredi 1er août, aux alentours de 10h30, un homme repère deux jeunes en train de sortir de chez sa voisine avec un téléviseur et d'autres appareils électroniques apprend-on de l'Agence France Presse.



Le voisin leur demande de rapporter le matériel, les menaçant de prévenir la police. Les deux cambrioleurs s'exécutent, puis s'enfuient en sautant par une fenêtre,

oubliant dans la précipitation un téléphone.



L'un des voleurs ayant pris soin d'afficher son visage en fond d'écran, les policiers ont pu facilement l'identifier, les deux suspects étant déjà fichés.



Les deux cambrioleurs ont été arrêtés ce lundi 4 août et ont été condamnés mercredi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Rouen,

respectivement à huit mois ferme et à 18 mois, dont huit avec sursis.