Le jury de "Nouvelle Star" est au complet avec Yarol Poupaud

Bonne nouvelle pour les musiciens, selon le Parisien, Yarol Poupaud, l'excellent guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday, vient tout juste d'intégrer le télé-crochet de D8 et rejoint ainsi Élodie Frégé, André Manoukian et Sinclair.